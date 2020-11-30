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С северных широт пришел холод

30.11.2020 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний день осени погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах.

С северных широт пришел холод

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всей стране выпадут осадки. Местами ожидается налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:

  • Брест -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Витебск -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Гомель -1..+1°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Гродно -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков более 90%, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Могилев -1..+1°C (без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица);
  • Минск -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%, на отдельных участках дорог гололедица).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В последний день осени погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах.
 
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