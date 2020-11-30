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С северных широт пришел холод
Источник материала: Навiны
В последний день осени погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически по всей стране выпадут осадки. Местами ожидается налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Погода в регионах:
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В последний день осени погоду на территории республики в основном будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах.
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