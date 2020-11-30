|
Фурсов: не нужно отдавать нашу "европейскость" Западу
30.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На минувшей неделе глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в Минск в очередной раз
© Sputnik / Виктор Толочко
Но хватит ли западного ресурса и потенциала для того, чтобы опрокинуть наши политические системы и сокрушить наши традиционные ценности? Ведь сегодня западная цивилизация сама достаточно уязвима и стоит перед рядом серьезных вызовов. Это подтверждает и известный российский историк, генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
"Когда нам говорят, что Россия ― отдельная цивилизация, это не так, мы ― одна из четырех версий европейской цивилизации. Известны античная, византийская, русская и западная, или как ее иногда называют франкская. Античная и византийская версия мертвы, западная тоже мертва. Достаточно вспомнить, на чем основывалась последняя: христианство, трудовая этика и семья. Семья разрушена, идет дехристианизация... Достаточно прочесть последнюю энциклику Римского Папы", ― рассуждает эксперт.
О причинах предстоящего краха западной цивилизации слушайте в комментарии российского историка Андрея Фурсова.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть четыре большие версии европейской цивилизации, и Россия ― одна из них, считает известный российский историк и социолог Андрей Фурсов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)