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Фурсов: не нужно отдавать нашу "европейскость" Западу

30.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Фурсов: не нужно отдавать нашу "европейскость" Западу

На минувшей неделе глава российского МИД Сергей Лавров во время визита в Минск в очередной раз констатировал усиление давления ЕС и США на Беларусь и Россию. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Но хватит ли западного ресурса и потенциала для того, чтобы опрокинуть наши политические системы и сокрушить наши традиционные ценности? Ведь сегодня западная цивилизация сама достаточно уязвима и стоит перед рядом серьезных вызовов. Это подтверждает и известный российский историк, генеральный директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

"Когда нам говорят, что Россия ― отдельная цивилизация, это не так, мы ―  одна из четырех версий европейской цивилизации. Известны античная, византийская, русская и западная, или как ее иногда называют франкская. Античная и византийская версия мертвы, западная тоже мертва. Достаточно вспомнить, на чем основывалась последняя: христианство, трудовая этика и семья. Семья разрушена, идет дехристианизация... Достаточно прочесть последнюю энциклику Римского Папы", ― рассуждает эксперт.

О причинах предстоящего краха западной цивилизации слушайте в комментарии российского историка Андрея Фурсова.

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Теги: Минск
 
 
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Есть четыре большие версии европейской цивилизации, и Россия ― одна из них, считает известный российский историк и социолог Андрей Фурсов.
 
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