Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более полутора тысяч фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. В настоящее время выезда с белорусской территории в направлении Европейского Союза ожидают более полутора тысяч большегрузных автомобилей, об этом сообщили в ГПК Беларуси.

В направлении Латвии в КПП "Григоровщина" и "Урбаны" скопилось более 170 и 10 фур соответственно. Самые большие очереди уже традиционно сформировались на литовском направлении.

Так, в "Котловке" стоит более 260 машин, в "Каменном Логе" – 330, в "Беняконях" – 350, в "Привалке" – 220.

В направлении Польши машины ожидают своего выезда в трех пунктах пропуска. В "Брузгах" стоит более 140 фур, в "Берестовице" – 90, в "Козловичах" – 40.

Также сегодня очередь из более чем 30 грузовиков сформировалась на выезд в "Новой Гуте" в направлении Украины.

Напомним, что ранее сообщалось о возможных проблемах на контрольно-пропускном пункте "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") в декабре. На протяжении четырех дней будут вестись ремонтные работы на электрических сетях. Мероприятия запланированы на 3 декабря с 9:30 до 11:30 и 4, 7 и 21 декабря с 9:30 до 15:00.

"Это не означает, что во все указанное время пропускной пункт не будет работать. Компания ESO будет проводить работы в какой-то момент этого времени, а в другое время, даже в указанное, возможность пересечения границы должна сохраняться", – говорится в сообщении литовской пограничной службы.

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