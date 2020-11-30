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Очереди на границе: въезда в ЕС ожидают более полутора тысяч фур
30.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. В настоящее время выезда с белорусской территории в направлении Европейского Союза ожидают более полутора тысяч большегрузных автомобилей, об этом сообщили в ГПК Беларуси.
В направлении Латвии в КПП "Григоровщина" и "Урбаны" скопилось более 170 и 10 фур соответственно. Самые большие очереди уже традиционно сформировались на литовском направлении.
Так, в "Котловке" стоит более 260 машин, в "Каменном Логе" – 330, в "Беняконях" – 350, в "Привалке" – 220.
В направлении Польши машины ожидают своего выезда в трех пунктах пропуска. В "Брузгах" стоит более 140 фур, в "Берестовице" – 90, в "Козловичах" – 40.
Также сегодня очередь из более чем 30 грузовиков сформировалась на выезд в "Новой Гуте" в направлении Украины.
Напомним, что ранее сообщалось о возможных
"Это не означает, что во все указанное время пропускной пункт не будет работать. Компания ESO будет проводить работы в какой-то момент этого времени, а в другое время, даже в указанное, возможность пересечения границы должна сохраняться", – говорится в сообщении литовской пограничной службы.
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Литовское направление традиционно собирает большие очереди из фур, которые ожидают разрешения на выезд в Европейский Союз.
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