УПК: никто не может быть заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований

Источник материала: Onliner

Причины, которые сейчас компетентные органы называют в качестве основания для задержания, административного ареста, возбуждения уголовного дела, вызывают вопросы не только у наших читателей, но также у опытных юристов. Между тем в Уголовно-процессуальном кодексе содержится норма, требующая освобождать всякого незаконного задержанного или заключенного под стражу.

«1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления либо заключен под стражу, домашний арест в качестве меры пресечения, а также помещен в организацию здравоохранения или судебно-психиатрический экспертный стационар для производства экспертизы при отсутствии на то законных оснований и в нарушение порядка, предусмотренного настоящим Кодексом.

2. Орган уголовного преследования, суд обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного или заключенного под стражу, домашний арест либо незаконно помещенного в организацию здравоохранения или судебно-психиатрический экспертный стационар, а также содержащегося под стражей, домашним арестом свыше срока, предусмотренного законом или приговором.

3. Никто из участвующих в уголовном процессе лиц не должен подвергаться насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению, а также без его согласия подвергаться медицинским и иным опытам.

4. Содержание лица, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу, домашний арест, а также лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью».