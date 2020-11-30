Кадыровщина по-белорусски. Силовики избили парня и заставили сказать, что они «крутые»

Источник материала: Салiдарнасць

В сети появилось еще одно шокирующее видео.

На видео, предположительно внутри автозака допрашивают мужчину. Видно, что он сильно избит.

У него спрашивают данные: имя, фамилия, год рождения. Заметно, что задающему вопросы не нравится, когда молодой человек отвечает, что работает фрилансером.

Затем задержанного заставляют говорить, что его «президент Лукашенко» и что, «силовые структуры — крутые мужики». Пока неясно, когда именно было сделано видео.

Это уже не первое видео , которые являются свидетельством того, как ведут себя представители силовых структур во время нынешних событий. В Байнете уже отметили, что свежее видео, как и ряд других, напоминает методы чеченского правителя Кадырова по отношению к несогласным.