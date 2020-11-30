|
Кадыровщина по-белорусски. Силовики избили парня и заставили сказать, что они «крутые»
30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сети появилось еще одно шокирующее видео.
На видео, предположительно внутри автозака допрашивают мужчину. Видно, что он сильно избит.
У него спрашивают данные: имя, фамилия, год рождения. Заметно, что задающему вопросы не нравится, когда молодой человек отвечает, что работает фрилансером.
Затем задержанного заставляют говорить, что его «президент Лукашенко» и что, «силовые структуры — крутые мужики». Пока неясно, когда именно было сделано видео.
Это уже не первое
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появилось еще одно шокирующее видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)