﻿ Кадыровщина по-белорусски. Силовики избили парня и заставили сказать, что они «крутые». 21.by
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Кадыровщина по-белорусски. Силовики избили парня и заставили сказать, что они «крутые»

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В сети появилось еще одно шокирующее видео.

Кадыровщина по-белорусски. Силовики избили парня и заставили сказать, что они «крутые»

На видео, предположительно внутри автозака допрашивают мужчину. Видно, что он сильно избит.

У него спрашивают данные: имя, фамилия, год рождения. Заметно, что задающему вопросы не нравится, когда молодой человек отвечает, что работает фрилансером.

Затем задержанного заставляют говорить, что его «президент Лукашенко» и что, «силовые структуры — крутые мужики». Пока неясно, когда именно было сделано видео.

Это уже не первое видео, которые являются свидетельством того, как ведут себя представители силовых структур во время нынешних событий. В Байнете уже отметили, что свежее видео, как и ряд других, напоминает методы чеченского правителя Кадырова по отношению к несогласным. 

 
 
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