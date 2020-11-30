﻿ В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск

30.11.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск

  • 30.11.2020, 9:12
В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск

В списке — более 7000 человек.

Telegram-канал НЕХТА опубликовал списки из более чем 7000 солдатиков и офицеров внутренних войск.

«Если у вас есть убедительные аргументы о неучастии в преступлениях режима, можете попробовать предоставить их нам. Тогда, возможно, мы уберем вас из этого списка», — говорится в заявлении Telegram-канала.

Отметим, что внутренние войска принимают активное участие в репрессиях против мирных демонстрантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Отрыв Байдена от Трампа в Висконсине увеличился после пересчета голосов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика