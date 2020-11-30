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В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск
Источник материала: Хартия'97
В Сети появились личные данные солдат и офицеров внутренних войск
В списке — более 7000 человек.
Telegram-канал
«Если у вас есть убедительные аргументы о неучастии в преступлениях режима, можете попробовать предоставить их нам. Тогда, возможно, мы уберем вас из этого списка», — говорится в заявлении Telegram-канала.
Отметим, что внутренние войска принимают активное участие в репрессиях против мирных демонстрантов.
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В списке — более 7000 человек.
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