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Правозащитники: Во время Марша соседей задержали более 400 человек

30.11.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Правозащитники: Во время Марша соседей задержали более 400 человек

  • 30.11.2020, 8:28
  • 1,833
Правозащитники: Во время Марша соседей задержали более 400 человек
Фото: onliner.by

В разных микрорайонах Минска состоялось около 60 шествий протеста.

На данный момент правозащитникам-весновцам известны 416 фамилий людей, задержанных в Минске, Жодино, Дзержинске и других городах. Среди них — выдающийся экономист Дмитрий Крук (Минск) и кандидат сельскохозяйственных наук Ираида Миско (Жодино), пишет сайт ПЦ «Весна».

29 ноября в разных микрорайонах Минска состоялось около 60 шествий протеста. В них приняли участие несколько десятков тысяч человек. Наибольшие шествия, с участием нескольких тысяч жителей каждое, состоялись в Домбровке на улицах Жиновича-Матусевича и на Западе (улицы Бурдейного-Одинцова). Массовые шествия состоялись также на юго-западе, в Уручье и на Партизанском проспекте. Силовики летали по городу на бусах и разгоняли людей, но шествия образовывались снова, иногда на соседних улицах.

Акции протеста состоялись также в нескольких десятках локаций Бреста, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска, в Жодино, Смолевичах, Дзержинске, Боровлянах, Радошковичах, Ляховичах, других городах и поселках.

Общее количество задержанных за время протестов превысило 31 тысячу человек.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В разных микрорайонах Минска состоялось около 60 шествий протеста.
 
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