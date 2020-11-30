Источник материала: Хартия'97

Байден определился с пресс-секретарем Белого дома 30.11.2020, 8:23

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Всеми коммуникациями в кабинете избранного президента США будут заниматься женщины.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что собирается назначить будущим пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, пишет «Новое время» .

Согласно заявлению демократов, всеми коммуникациями в кабинете Байдена будут заниматься женщины.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — заявил Байден.

Также Байден хочет назначить Кейт Бедингфилд директором по коммуникациям Белого дома.

Бывший политический аналитик NBC и MSNBC Карин Жан-Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, а Пили Тобар будет работать заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

Старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен будет назначена на должность директора по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Директором по коммуникациям будущей первой леди станет Элизабет Александер, которая ранее консультировала штаб Байдена.

«Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала», — прокомментировала назначение Псаки.

С 2011 по 2013 года Джен Псаки работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы, а затем была представителем Госдепа.

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