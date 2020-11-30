﻿ Байден определился с пресс-секретарем Белого дома. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

30.11.2020 09:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

  • 30.11.2020, 8:23
  • 1,358
Байден определился с пресс-секретарем Белого дома

Всеми коммуникациями в кабинете избранного президента США будут заниматься женщины.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что собирается назначить будущим пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки, пишет «Новое время».

Согласно заявлению демократов, всеми коммуникациями в кабинете Байдена будут заниматься женщины.

«Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин», — заявил Байден.

Также Байден хочет назначить Кейт Бедингфилд директором по коммуникациям Белого дома.

Бывший политический аналитик NBC и MSNBC Карин Жан-Пьер станет главным заместителем пресс-секретаря, а Пили Тобар будет работать заместителем директора по коммуникациям Белого дома.

Старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен будет назначена на должность директора по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Директором по коммуникациям будущей первой леди станет Элизабет Александер, которая ранее консультировала штаб Байдена.

«Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала», — прокомментировала назначение Псаки.

С 2011 по 2013 года Джен Псаки работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы, а затем была представителем Госдепа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всеми коммуникациями в кабинете избранного президента США будут заниматься женщины.
 
Новости дня
Новости разные
 
На границе возник транспортный коллапс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика