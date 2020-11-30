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Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Требование Президента по ограничению жилищного строительства в Минске будет закреплено в новом варианте генплана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что в обновленном генплане будут закреплены территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми.
Важнейший вопрос – определение границ жилых кварталов: необходимо наметить, где будет идти строительство, а также проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.
Еще раз будут пересмотрены производственные площадки, поскольку ранее принималось решение о выносе части предприятий из городской черты.
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Новости Беларуси. Требование Президента по ограничению жилищного строительства в Минске будет закреплено в новом варианте генплана города, сообщили в программе...
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