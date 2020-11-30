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Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить

30.11.2020 09:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Требование Президента по ограничению жилищного строительства в Минске будет закреплено в новом варианте генплана города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К его корректировке приступят в 2021 году. Необходимость пересмотреть главный документ развития столицы есть. С момента внесения последних изменений прошло немало времени. Предварительная работа уже ведется.

Предполагается, что в обновленном генплане будут закреплены территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми.

Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить

Важнейший вопрос – определение границ жилых кварталов: необходимо наметить, где будет идти строительство, а также проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.

Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить

Генплан Минска скорректируют в 2021 году. И вот что хотят изменить

Еще раз будут пересмотрены производственные площадки, поскольку ранее принималось решение о выносе части предприятий из городской черты. 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Требование Президента по ограничению жилищного строительства в Минске будет закреплено в новом варианте генплана города, сообщили в программе...
 
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