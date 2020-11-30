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«Яркая, как полная Луна». В небе над Японией засняли болид

30.11.2020 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рано утром в воскресенье 29 ноября в небе над Японией заметили падающий объект, излучающий интенсивный свет. Это болид — яркий крупный метеор, сообщает Kyodo News.

Огненный шар, называемый болидом — тип метеора, который часто сравнивают с полной Луной из-за его яркости. В воскресенье это явление видели в некоторых частях западной и центральной Японии.

Так, один из свидетелей снял болид на видео. По его словам, небо ярко осветилось, и объект издавал «громкий гул».

Директор планетария в префектуре Хёго Такеши Иноуэ пояснил, что хотя, как правило, болиды превосходят по яркости Венеру на ночном небе, они редко бывают настолько яркими. «Мы считаем, что последняя вспышка этого болида была такой же яркой, как полная Луна», — сказал он.

Национальная астрономическая обсерватория Японии сообщила, что в среднем каждый месяц наблюдается несколько падений метеоров, но люди редко что-либо об этом слышат.

 
 
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