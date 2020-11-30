Тайное оружие «Белджи». Тест-драйв перспективного седана Geely Binray с мотором объемом 1 литр

Источник материала: Tut.by

Очевидно, что устаревшему и морально и технически седану Geely Emgrand 7 давно пора на заслуженную пенсию. И завод «БЕЛДЖИ» уже привез ему замену — седан под именем Binray. AUTO.TUT.BY уже смог провести короткий тест-драйв неизвестной новинки. Кое-какие выводы можно сделать.





Зачем нужна «темная лошадка»?

Марке Geely нишу относительно доступных седанов покидать нельзя, хотя Emgrand 7 и не пользовался ажиотажным спросом. Но против него играли устаревшая конструкция, неудобная посадка водителя и в целом не самый привлекательный имидж. На другой чаше весов — большой и довольно дорогой седан Geely GE. Этот вообще — продукт нишевый. А тем временем бюджетные седаны все еще пользуются устойчивым спросом.

И седан Geely Binray — попытка прощупать рынок. Но есть ли у него шансы против «аксакалов»? Вот мы и проверили. В первой части поговорим о впечатлениях, а потом порассуждаем, кому в Беларуси будет с ним жить хорошо.

136 «лошадок», но…

Давайте сразу с самого интересного. Под капотом Geely Binray — держитесь, адепты неубиваемых атмосферников и ненавистники даунсайзинга — 1 литр, 3 цилиндра, 136 лошадиных сил и 205 Нм крутящего момента. Не исключено, что какая-то часть заинтересовавшихся новым седаном прекратит чтение сразу после этого.

А мы продолжим.



136 «лошадей» с литра и трех цилиндров — это норма. Вспоминайте знаменитый литровый EcoBoost от Ford

Этот двигатель на китайском рынке стоит под капотом, например, хорошо знакомого нам кроссовера Coolray. Хотя на наш рынок поставляется только версия с двигателем 1,5 литра. Но тоже с тремя цилиндрами. А в целом этот литровый агрегат является одним из целой линейки моторов нового поколения. Ну и не обошлось в его разработке без участия специалистов Volvo.

На завод привезли две версии седана — оба с литровым мотором, но один — с 6-ступенчатой механической коробкой передач, второй — с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. «Автоматическая» версия выставлена в шоу-руме завода, а вот покататься удалось на «механике».

Внешность — на любителя

На наш взгляд, в дизайне Geely Binray нет ничего примечательного. Больше всего автомобиль похож на уменьшенную версию модели GE. Тот же симпатичный фас, но если взглянуть сбоку, то задняя часть кажется немного грузной. Усиливает это впечатление непропорционально маленькие колеса. Но с ракурса «три четверти» машина выглядит неплохо.





Если смотреть строго сзади, то седан кажется уже вполне симпатичным. И пусть вас не смущают ромбовидные патрубки системы выхлопа, объединенные хромированной окантовкой. Да, три цилиндра. Но выглядит-то неплохо? Добавляет «спортивности» имитация заднего диффузора.

Все знакомо, все видали

Интерьер Geely Binray состоит сплошь из давно знакомых элементов и деталей других моделей марки. Впрочем, плодов унификации не избежал ни один автопроизводитель. Панель приборов, рулевое колесо, блок управления климатом, экран мультимедийной системы и даже кресла — все это мы хорошо помним по Coolray.



Интерьер неплох, хоть и соткан из давно знакомых решений

Привезенные в Беларусь седаны Binray далеко не в топовых версиях, поэтому панель приборов у обеих машин — аналоговая. То есть с настоящими стрелочками. Кстати, к читабельности вопросов нет.

Несмотря на множество современных элементов, архитектура передней панели очень похожа на Emgrand 7. Особенно характерной «волной» над центральными дефлекторами системы вентиляции.

А вот как китайцы умудрились сэкономить на регулировке руля по вылету, сложно понять. И простить. И, судя по изученной информации, регулировки по вылету нет даже в топовых версиях. И все же найти приемлемую посадку за рулем можно. Во всяком случае, Emgrand 7 куда хуже в этом отношении.



Сзади хватает простора даже высокорослым пассажирам

При колесной базе 2670 мм Geely Binray весьма благосклонно относится к задним пассажирам. Места для ног хватает с большим запасом, разве что от головы до потолка при росте больше 180 см остается буквально чуть-чуть. Для двух пассажиров есть подлокотник и один на двоих разъем USB.

Багажник объемом 470 литров — для своего класса необходимый минимум. Спинка заднего дивана складывается в пропорции 2:3. При этом в самом багажнике нет ни петель, ни сеток, ни ремней для крепления мелкой поклажи. Закинуть это можно разве что в подполье, где лежит докатка. Хотя туда легко будет забросить и полноразмерное запасное колесо.

Для плохих дорог





Пожалуй, хватит бродить вокруг да около. Интересно, как это едет. Наша поездка была такой же короткой, как и вывод — достойно и уверенно, но без огонька. Возможности литрового мотора, пусть и с турбонаддувом, все же не безграничны. Особенно ощущается недостаток тяги на низких оборотах. Крутить и еще раз крутить. Езда «в натяг» — не для него. Но уже после 2500 об/мин двигатель весело разгоняет машину, успевай только переключать передачи.

Привод механической коробки передач работает четко, но не хватает информативности педали сцепления. А при быстрых переключениях уже становится заметной задержка на сброс газа. Но в усредненных режимах движения никакой крамолы нет.

Подвеска здесь без затей — спереди стойки МакФерсона. Задняя — полузависимая, торсионная. И при ее настройках китайские инженеры, кажется, ориентировались на не самые ровные дороги. И пусть крены кажутся великоватыми, и реакции на руль слегка размазанными. Зато на тарированных неровностях заводского полигона Geely Binray показал себя молодцом. Ни люки, ни брусчатка не выводят автомобиль из себя. Подвеска работает тихо, в салоне ничего не гремит.

К звукоизоляции, пожалуй, только одна претензия — по колесным аркам шелестит песок. В остальном уровень шума умеренный. На этом все, свидание было коротким, но мы надеемся на продолжение. В голове уже закралась мысль, что машина с роботизированной коробкой передач будет более сбалансированной.

А конкуренты кто?





Пока неизвестны ни сроки поставок, ни уж тем более даты постановки на конвейер нового седана Geely Binray. Нет еще даже цен. Нынешний Geely Emgrand 7 в максимальной комплектации Luxury с 1,8-литровым бензиновым мотором и вариатором стоит 32 900 рублей. И среди частников спросом не пользуется. Очевидно, что Binray будет и должен стоить дороже.

Мы прекрасно понимаем, что цена будет формироваться в том числе с оглядкой на конкурентов этом классе. Тогда кто они — конкуренты? Кому Binray может прищемить хвост?

Если отталкиваться от габаритов, то Geely Binray относится к седанам С-класса. При длине 4680 мм он попадает аккурат между чуть более крупным Volkswagen Jetta и более коротким Huyndai Elantra. Оба «конкурента» на рынке звезд с неба не хватают. Белорусы все же выбирают бюджетные седаны (или лифтбеки) В-класса.

Volkswagen Jetta стоят от 56 975 рублей за версию с «механикой» и 1,6-литровым 110-сильным мотором и от 70 225 рублей за топ-версию со 150-сильным TSI и классическим «автоматом». Новый Volkswagen Polo в топовой комплектации Exlusive с 1.4 TSI на 125 сил и DSG стоит 44 390 рублей.

Hyundai Elantra даже в максимальной комплектации стоит дешевле базовой Jetta — 53 900 рублей. Это будет автомобиль с честным 2-литровым «атмосферником» на 150 лошадиных сил и классическим «автоматом».

При этом ни Volkswagen Jetta, ни Hyundai Elantra не входят даже в 20-ку самых продаваемых авто в Беларуси. С продажами седанов этого сегмента вообще пока все плохо. За такие же деньги белорусы выбирают кроссоверы. Поэтому пока перспективы Geely Binray на белорусском рынке выглядят туманно, хотя сам автомобиль неплох.

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Geely Binray Рабочий объем, см3 998 Максимальная мощность, л.с. 136 Максимальный крутящий момент, Нм 205 Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 10,3 Расход топлива, л/100 км (средний) 5,1 Длина, мм 4680 Ширина, мм 1785 Высота, мм 1460 Колесная база, мм 2670 Клиренс, мм н.д.