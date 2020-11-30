|
Министр труда назвала условие для сокращения отпуска по уходу за ребенком
30.11.2020 09:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: polymia.by
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич назвала 3-летний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси «самой значимой и высокой льготой и гарантией по сравнению с другими странами мира».
Напомним, что на днях о необходимости рассмотреть возможность сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в Беларуси говорил Александр Лукашенко.
28 ноября в интервью
Костевич также назвала условие, при котором отпуск по уходу за ребенком должен быть сокращен: «Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу».
Минтруда также предлагает предусмотреть для матерей семичасовой рабочий либо дополнительный выходной. Однако эта мера пока только обсуждается и, возможно, в будущем году будет вынесена на утверждение в парламент для закрепления в Трудовом кодексе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич назвала 3-летний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси «самой значимой и высокой льготой и гарантией по сравнению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)