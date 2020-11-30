ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр труда назвала условие для сокращения отпуска по уходу за ребенком

30.11.2020 09:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: polymia.by

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич назвала 3-летний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси «самой значимой и высокой льготой и гарантией по сравнению с другими странами мира».

Напомним, что на днях о необходимости рассмотреть возможность сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в Беларуси говорил Александр Лукашенко.  

28 ноября в интервью ОНТ глава Минтруда Ирина Костевич сообищаила, что министерство проанализировало использование женщинами данного отпуска.  «Детки, которые с года до трех, 68 000 детей регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мамы, которые вышли на полную занятость, – чуть больше шести тысяч. Значит, в данной ситуация государство дважды льготирует, поддерживает маму», - считает Костевич. Она подчеркнула, что в Беларуси отпуск по уходу за ребенком не только длинный, но еще и оплачиваемый.

Костевич также назвала условие, при котором отпуск по уходу за ребенком должен быть сокращен: «Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу».

Минтруда также предлагает предусмотреть для матерей семичасовой рабочий либо дополнительный выходной. Однако эта мера пока только обсуждается и, возможно, в будущем году будет вынесена на утверждение в парламент для закрепления в Трудовом кодексе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич назвала 3-летний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси «самой значимой и высокой льготой и гарантией по сравнению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель микроавтобуса в два счета остановил половину Партизанского проспекта. Как он это сделал? (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика