Министр труда назвала условие для сокращения отпуска по уходу за ребенком

Источник материала: Ежедневник

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич назвала 3-летний отпуск по уходу за ребенком в Беларуси «самой значимой и высокой льготой и гарантией по сравнению с другими странами мира».

Напомним, что на днях о необходимости рассмотреть возможность сокращения оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком в Беларуси говорил Александр Лукашенко.

28 ноября в интервью ОНТ глава Минтруда Ирина Костевич сообищаила, что министерство проанализировало использование женщинами данного отпуска. «Детки, которые с года до трех, 68 000 детей регулярно на постоянной основе посещают детский садик. Мамы, которые вышли на полную занятость, – чуть больше шести тысяч. Значит, в данной ситуация государство дважды льготирует, поддерживает маму», - считает Костевич. Она подчеркнула, что в Беларуси отпуск по уходу за ребенком не только длинный, но еще и оплачиваемый.

Костевич также назвала условие, при котором отпуск по уходу за ребенком должен быть сокращен: «Если в стране будут обеспечены услуги по уходу за детьми раннего возраста, открыты максимально ясельные группы, мамы сами активно пойдут на работу».

Минтруда также предлагает предусмотреть для матерей семичасовой рабочий либо дополнительный выходной. Однако эта мера пока только обсуждается и, возможно, в будущем году будет вынесена на утверждение в парламент для закрепления в Трудовом кодексе.