Власти Беларуси ответили Герасимене секретным письмом с 2,5 тыс. подписями анонимов

Источник материала: АФН

Минспорта Беларуси в эфире белорусского зомбоящика рассказало о том, что Национальный олимпийский комитет РБ в пятницу предложил белорусским спортсменам подписать открытое письмо.

Суть письма сводится к призывам "за мир и спокойствие", отказаться от политических призывов и побеждать на спортивных аренах.

«Буквально три дня назад стартовала эта акция. И, по нашим сведениям, по примерным подсчетам, уже 2,5 тысячи атлетов подписали письмо. Спортсмены ведут свою подготовку к Олимпиаде, все мы надеемся, что Игры состоятся в следующем году, все мысли устремлены, все силы отданы этому событию. Поэтому призывы не допускать атлетов – неправильны. Люди работают, и эти старания не должны пропасть. Думаю, что все будет хорошо. Мы будем готовиться и успешно выступим», – заявил замминистра спорта и туризма РБ Александр Барауля

В числе первых обращение подписали олимпийские чемпионы Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик (толкание ядра), Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон).

Проблема в том, что текст открытого письма спортсменов невозможно найти на сайтах НОК и Минспорта, равно как и увидеть фамилии подписантов. Примечательно, что на сайте НОК, выступившего, по версии Минспорта, с этой инициативой, опубликовано короткое сообщение о выступлении Бараули в эфире ТВ и не больше.

Похоже, что о существовании письма спортсменам сообщали и собирали их подписи с помощью нарочных в балаклавах.

Как сообщалось, в августе около тысячи известных белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Многие из них сразу после от этого подверглись репрессиях со стороны властей, включая увольнения из команд, лишения возможности тренироваться (финансирования) вплоть до задержаний и арестов. Многие были вынуждены просто уехать из страны.

Примечательно, что трехдневная инициатива НОК случилась примерно сразу после того, как Международный олимпийский комитет заявил о начале официальной процедуры расследования обращения спортсменов о ситуации в Беларуси.