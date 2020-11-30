Ученый подсчитал стоимость планеты Земля

















В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и много других факторов, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.





Земля оказалась самой дорогой планетой, как минимум, в Солнечной системе, отметил ученый.





Так, в качестве сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.





"Настолько низкая стоимость красной планеты обусловлена практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни", - объяснил Лафлин.





Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.





"Я всегда думал, что понятие „планета земного типа в обитаемой зоне“ довольно расплывчатое. Мне нужна была метрика, с помощью которой я бы мог увидеть ценность планет, которые то и дело находят исследователи" - говорит Лафлин.





По мнению астрофизика, планеты стоимость менее 80 000 000 долларов не стоит рассматривать в качестве потенциального нового дома для людей.