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Минчанка Алина Горносько взяла "серебро" на ЧЕ среди гимнасток-«художниц»

30.11.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Киеве завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

Минчанка Алина Горносько взяла "серебро" на ЧЕ среди гимнасток-«художниц»
Фото bga.by
Серебряную медаль в индивидуальном многоборье завоевала минчанка Алина Горносько, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Бронзовая награда также в активе белорусской спортсменки Анастасии Салос. Опередить их смогла лишь опытная израильтянка Линой Ашарам, многократный призер чемпионатов мира и, к слову, двукратный лауреат минувших Европейских игр в Минске, набравшая 100,900 балла.

Характерно, что точно такая же сумма у Горносько, оставшейся на второй ступеньке пьедестала. У Анастасии Салос – 96, 500. Лишь шестой смогла стать даже хозяйка состязаний украинка Влада Никольченко.
В медальном зачете победила также сборная Израиля, завоевавшая три золотых, три серебряных и бронзовую медали. На втором месте команда Украины (3 + 2 + 1), на третьем — Беларуси (1 + 2 + 2). В юниорских соревнованиях «золото» добыла завоевала Дина Агишева в упражнении со скакалкой, «серебро» и «бронза» в активе Елизаветы Зорькиной.

Сборная «групповичек» Израиля (Шай Бен Руби, Офир Даян, Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Юлиана Телегина, Карин Вексман) завоевала золотую медаль в многоборье и серебряную в упражнении с 5-ю мячами.  При этом команда Беларуси в групповых упражнениях не выступала.

В турнире приняли участие грации из 23 стран, поспорившие за 9 комплектов наград. Следующий европейский форум пройдет в Варне в 9 по 13 июня 2021 года.
 
Теги: Минск
 
 
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В Киеве завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике
 
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