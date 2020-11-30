|
Пунтус ушел бы в отставку, если бы "Торпедо" финишировало мимо тройки
Источник материала: Партизан
В феврале 2020 года главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус заявил, что перед командой поставлена задача финишировать в первой тройке. В случае ее невыполнения тренер, вероятно, покинул бы свой пост.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале 2020 года главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус заявил, что перед командой поставлена задача финишировать в первой тройке. В случае ее невыполнения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)