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Пунтус ушел бы в отставку, если бы "Торпедо" финишировало мимо тройки

30.11.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В феврале 2020 года главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус заявил, что перед командой поставлена задача финишировать в первой тройке. В случае ее невыполнения тренер, вероятно, покинул бы свой пост.
 
 
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В феврале 2020 года главный тренер "Торпедо"-БелАЗа Юрий Пунтус заявил, что перед командой поставлена задача финишировать в первой тройке. В случае ее невыполнения...
 
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