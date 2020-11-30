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Тихановская оценила вероятность военного вторжения России в Беларусь

30.11.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Радіо Свобода",вышедшем 28 ноября, рассказала, что Россия вряд ли будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь.





"Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас – абсолютно мирная революция. Против кого какие войска вводить?" – заявила она.

Лидер белорусской оппозиции отметила, что не видит активной поддержки режима Александра Лукашенко со стороны Кремля.

Тихановская также добавила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Она также заявила, что оппоненты Лукашенко стремятся быть в контакте со всеми странами, в том числе с Россией.
 
 
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Радіо Свобода",вышедшем 28 ноября, рассказала, что Россия вряд ли будет прибегать к военному вторжению...
 
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