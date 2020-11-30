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Из милиции в больницы доставлено 20 участников протестов
Источник материала: Партизан
Волонтеры сообщают о доставке машинами "скорой помощи" 20 человек из различных РУВД в больницы Минска.
Среди попавших в больницы из милиции - несколько девушек. 17 человек доставлены в больницы из минских управлений внутренних дел, 3 человека - из Боровлянского РУВД.
Один из задержанных отправлен с конвоем в военный госпиталь. Об этом сообщает тг-канал Списки Окрестина.
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Волонтеры сообщают о доставке машинами "скорой помощи" 20 человек из различных РУВД в больницы Минска.
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