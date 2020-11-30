Из милиции в больницы доставлено 20 участников протестов

Среди попавших в больницы из милиции - несколько девушек. 17 человек доставлены в больницы из минских управлений внутренних дел, 3 человека - из Боровлянского РУВД.





Один из задержанных отправлен с конвоем в военный госпиталь. Об этом сообщает тг-канал Списки Окрестина.



