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Динара Алимбекова — четвертая в общем зачете Кубка мира
Источник материала: Партизан
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира у женщин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти.
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КМ (женщины)
1. Х.Эберг (Швеция) 96
2. Й.Скоттхейм (Швеция) 91
3. Д.Вирер (Италия) 79
4. Д.АЛИМБЕКОВА (Беларусь) 72
5. М.Рэйселанд (Норвегия) 71
6. М.Брорссон (Швеция) 70
7. К.Кноттен (Норвегия) 69
8. Л.Перссон (Швеция) 62
9. А.Шевалье (Франция) 61
М.Хаммершмидт (Германия) 61
…14. И.КРИВКО 44
…28. Е.КРУЧИНКИНА 25
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира у женщин после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в...
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