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Меланья Трамп напишет мемуары о жизни в Белом доме – СМИ

30.11.2020 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга президента США Меланья Трамп проводит неофициальные встречи в рамках подготовки книги о своей жизни в Белом доме. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.





Первая леди США напишет мемуары о своей жизни в Белом доме. Издание отмечает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает эту идею.

Page Six пишет, что книга Меланьи Трамп может вызвать большой интерес в обществе. В мемуарах могут быть затронуты известные эпизоды из жизни супругов Трамп.

Меланья Трамп родилась в 1970 году в Словении, она замужем за Трампом с 2005 года, пара воспитывает сына Бэррона.
 
 
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Супруга президента США Меланья Трамп проводит неофициальные встречи в рамках подготовки книги о своей жизни в Белом доме. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой...
 
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