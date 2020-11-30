Эксперт: уже на днях доллар может подскочить до 2,61 рубля

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе все основные иностранные валюты по итогам рабочей пятидневки на БВФБ укрепили свои позиции .





Что ждать от валют в начале декабря? Своим мнением с Myfin.by поделился старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Эксперт отметил, что за минувшую неделю валютная корзина выросла на 1,41%: «Это уже вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине».

«Судя по всему, на начавшейся неделе эта тенденция может быть продолжена. В этом случае доллар может подорожать до 2,61 белорусского рубля. Евро может вырасти до 3,13 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,46 белорусского рубля за 100 российских», — резюмировал экономист.