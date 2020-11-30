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Фотофакт. Посмотрите, какие красавицы уходят в стачку
30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Таких шахтеров вы еще не видели.
Мы привыкли к стереотипу о том, что шахтер — это обязательно брутальный мужчина.
Посмотрите, какими бывают горняки! Очаровательная сотрудница 3РУ ОАО «Беларуськалий» Антонина Вьюхина утром в понедельник заявила о том, что она присоединяется к стачке и поддерживает народные требования.
В настоящее время в стачке ОАО «Беларуськалия» почти 110 человек.
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Таких шахтеров вы еще не видели.
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