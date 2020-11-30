Фотофакт. Посмотрите, какие красавицы уходят в стачку

Источник материала: Салiдарнасць

Таких шахтеров вы еще не видели.

Мы привыкли к стереотипу о том, что шахтер — это обязательно брутальный мужчина.

Посмотрите, какими бывают горняки! Очаровательная сотрудница 3РУ ОАО «Беларуськалий» Антонина Вьюхина утром в понедельник заявила о том, что она присоединяется к стачке и поддерживает народные требования.













В настоящее время в стачке ОАО «Беларуськалия» почти 110 человек.