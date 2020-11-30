История о милосердии. Белоруска на свои деньги открыла частный приют для собак, но теперь не может его содержать

Источник материала: Onliner

В Лельчицах уже около 5 лет работает частный приют «Томас», куда местные жители постоянно подбрасывают все новых и новых собак и кошек. Их всех содержит на собственные деньги Янина Козлова. Сейчас питомник находится в бедственном положении: в любой момент его жители могут начать голодать и их придется выпустить на улицу. А все из-за того, что государственный кооператив, у которого девушка несколько лет закупала корм, неожиданно прекратил сотрудничество, даже не объяснив причину. Теперь приходится ездить в другой город к частникам и платить в несколько раз больше. Насколько еще хватит денег хозяйке питомника, неизвестно.

Что за приют?

Янина переехала в Лельчицы из Минска, чтобы помогать отцу с его бизнесом. Думала, это всего лишь на 2 года, но ошибалась: «командировка» продолжается до сих пор.





Сам питомник появился спонтанно, в далеком 2014-м. Сначала девушка просто подкармливала бездомных животных, потом забрала к себе одного покалеченного пса, другого... Уже через год это все переросло в кое-что помасштабнее.

— На фермерском хозяйстве жили три собаки. Все они одновременно забеременели и родили 21 щенка. Местные жители, которые раньше подкармливали этих животных, вдруг решили заколоть их вилами. Мой отец отыскал их, погрузил в машину и привез в Лельчицы, где поселил на территории своего предприятия.





Где 24 пса, там еще один и еще... Так Янина и ее отец совершенно неожиданно для себя стали владельцами частного приюта. За свои деньги строили вольеры, кормили, стерилизовали и лечили своих питомцев. Потом девушка открыла счет в банке, чтобы любой человек мог помочь . Правда, пожертвований далеко не всегда хватает, поэтому по-прежнему приходится залезать в собственный кошелек. Например, чтобы заплатить за транспортировку питомца в другой город — к новым владельцам.





Ухаживает за животными тоже она сама: каждый вечер тратит на кормежку, уборку и прогулки (они, к сожалению, случаются редко из-за нехватки свободного времени и рук) по два-три часа. И это при том, что девушка много работает и воспитывает маленького ребенка. Просто больше это делать некому: волонтерство в Лельчицах не очень-то популярное занятие, да и приезжать сюда из других городов альтруизма ради тоже не спешат.





— Из местных от силы 2 человека готовы помогать. Остальные только без конца оставляют у нашего порога новых щенков. Когда была острая необходимость построить несколько вольеров, никто не соглашался даже за деньги. Зато как только увидят где-то бездомное животное, сразу звонят мне.

Сейчас в приюте находятся 70 собак и 10 котов. Некоторые из них живут у Янины.





— Находить новых хозяев с каждым годом становится все сложнее. Число бездомных животных только растет, а значит повышается конкуренция. Сейчас можно подобрать себе питомца любой породы, окраса и характера. В 2020 году мы пристроили всего 6 псов, в лучшие годы эта цифра достигала 15. Это не так много, но уже хоть что-то.





Правда, даже если четвероногого бедолагу удается отдать в хорошие руки, со временем они могут стать куда грубее.

— Прошлой осенью нам подбросили 19 щенков. Все они заразились вирусом энтерита, и большинство погибло. Всего несколько выжило, в том числе Томми. Его забрали к себе люди из Лельчиц. Сначала высылали фотоприветы, все было хорошо, а спустя три месяца я увидела Томми на улице, дикого, испуганного. Он до сих пор боится приближаться к людям и вместо этого бежит к дороге.

Поэтому и иллюзий, что все 80 питомцев когда-нибудь переедут из своих будок в уютные квартиры и дома, Янина не питает.





В чем проблема?

Пару месяцев назад и без того тяжелые будни приюта осложнились.

— Около двух лет мы покупали субпродукты у Гомельского облпотребсоюза, в Лельчицком филиале. Это было довольно выгодно: например, 1 кг калтыков (часть трахеи. — прим. Onliner) по оптовой цене стоил всего 50 копеек. В конце августа мы как обычно приехали собакам за едой, но нам без каких-либо объяснений отказались ее продавать. Бросили короткое «Больше не имеем права», хотя еще три дня назад мы без проблем приобрели все необходимое.





Владелица питомника не растерялась (ну а как иначе, если за ее спиной под сотню голодных псов) и пошла на личный прием к председателю райисполкома. Он тоже не растерялся и пригласил на встречу директора лельчицкого филиала. Произошел разговор.

— Мне объяснили, что на предприятии не выполняется план по поставке субпродуктов на областные зверофермы: нужно отгружать 200 тонн в год. Этого не происходит, так что продавать их нам они не могут. Предложили ездить по магазинам потребсоюза и покупать продукцию по розничным ценам. Получается, мне нужно полдня не работать и искать, где появились почки, где сердце? Позволить себе такое я не могу.





Девушка не сдалась и решила написать письмо в вышестоящую организацию — Гомельский облпотребсоюз — с надеждой, что там ей точно пойдут навстречу. Казалось бы, в чем проблема отгрузить 10 тонн в год? Тем более на благое дело. Тем более не за бесплатно.

— Почему раньше никаких проблем не было, а сейчас появились? Неужели так сильно вырос план? Или может, кому-то просто не нравится наш приют, и он решил куда-то пожаловаться, чтобы свести счеты?





К сожалению, на свою просьбу Янина снова получила отказ, но уже в письменной форме. Если коротко, то с 2019 года действует запрет на реализацию мясных кормов несистемным покупателям и на утильзаводы. В прошлом году лельчицкий филиал справлялся с планами по заготовке, а потому продавал приюту субпродукты, которые оставались сверх заданной нормы. А вот в нынешнем из 200 тонн поставили всего 109. И это к сентябрю.

— Отгрузка мясных кормов в 2020 году, помимо системных предприятий «Белкоопсоюза», может негативно повлиять на выполнение лельчицким филиалом доведенного задания на текущий год. В связи с чем вам и было отказано в осуществлении поставки кормов для нужд приюта, — сказано в письме.





Сейчас Янина закупает субпродукты в частной фирме. Там они стоят значительно дороже — каждый месяц нужно отдавать около 1500 рублей.

— Таких денег у меня нет, поэтому в любой день мои собаки могут начать голодать. Я и так их сильно ограничиваю, хотя раньше они шиковали. У нам приходили дети из гимназии и удивлялись: первый раз видели таких толстеньких песиков.

Хозяйка питомника боится, что однажды ей просто придется выпустить всех животных на улицу.

— А ведь я приношу пользу городу: борюсь с беспризорниками, просто гуманным способом. Я надеялась, это может хоть как-то повлиять.

Что говорят в облпотребсоюзе?

Мы обратились за комментарием в Гомельский облпотребсоюз, но там нам отказались отвечать. Сослались на то, что и так уже ответили на обращение, да и все специалисты, которые этим занимались, на больничном.