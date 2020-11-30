На eBay продают фотографии коробок PlayStation 5 за сотни и тысячи долларов

Источник материала: Onliner

С выходом PlayStation 5 на интернет-аукционе eBay активизировались нечестные продавцы: они выставляют объявления о продаже фотографий новой консоли за сотни, а порой и тысячи долларов. Судя по реакции eBay, нашлись покупатели, которые не заметили подвох и оплатили товар.

Администрация сервиса выступила с заявлением, в котором осудила действия непорядочных продавцов. В eBay заявили, что удалят все объявления о продаже PlayStation 5 из списка, дабы пользователи не попадали в заблуждение.





При этом формально продавцы ничего не нарушали: в объявлениях черным по белому написано, что продается лишь фотография PlayStation 5. Однако очевидно, что авторы объявлений стремились нажиться на людях, которые хотели заполучить дефицитную консоль.

Мировые продажи PlayStation 5 начались 12 ноября. Спрос на приставку оказался большим: до сих пор в свободной продаже консоль практически не встречается.