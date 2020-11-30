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На eBay продают фотографии коробок PlayStation 5 за сотни и тысячи долларов
Источник материала: Onliner
С выходом PlayStation 5 на интернет-аукционе eBay
Администрация сервиса выступила с заявлением, в котором осудила действия непорядочных продавцов. В eBay заявили, что удалят все объявления о продаже PlayStation 5 из списка, дабы пользователи не попадали в заблуждение.
При этом формально продавцы ничего не нарушали: в объявлениях черным по белому написано, что продается лишь фотография PlayStation 5. Однако очевидно, что авторы объявлений стремились нажиться на людях, которые хотели заполучить дефицитную консоль.
Мировые продажи PlayStation 5 начались 12 ноября. Спрос на приставку оказался большим: до сих пор в свободной продаже консоль практически не встречается.
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С выходом PlayStation 5 на интернет-аукционе eBay активизировались нечестные продавцы: они выставляют объявления о продаже фотографий новой консоли за сотни, а порой и...
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