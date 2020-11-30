|
Водитель микроавтобуса в два счета остановил половину Партизанского проспекта. Как он это сделал? (видео)
Источник материала: Onliner
На большом автомобиле в городе сложно. Сложно развернуться, сложно найти место для парковки, понимание со стороны окружающих отыскать тоже сложно. А вот одно поспешное решение — и уже половина проспекта стоит. Неловко получилось.
Видео на нашем
«Полный пофигизм. Зачем ждать „форточки“, лучше подвергнуть опасности других участников», — отметил maksimka.
В итоге микроавтобус развернулся в три приема, дважды пришлось сдавать задом. К тому же помешал автомобиль такси, остановившийся как назло (или назло?) у края проезжей части.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель микроавтобуса в два счета остановил половину Партизанского проспекта. Как он это сделал? (видео)
На большом автомобиле в городе сложно. Сложно развернуться, сложно найти место для парковки, понимание со стороны окружающих отыскать тоже сложно. А вот одно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)