Водитель микроавтобуса в два счета остановил половину Партизанского проспекта. Как он это сделал? (видео)

Источник материала: Onliner

На большом автомобиле в городе сложно. Сложно развернуться, сложно найти место для парковки, понимание со стороны окружающих отыскать тоже сложно. А вот одно поспешное решение — и уже половина проспекта стоит. Неловко получилось.

Видео на нашем форуме опубликовал пользователь с ником maksimka. По его словам, дело было 23 ноября на Партизанском проспекте, в районе мотовелозавода. Автор считает, что водитель микроавтобуса, выполняя маневр, недостаточно учитывал интересы других участников дорожного движения.

«Полный пофигизм. Зачем ждать „форточки“, лучше подвергнуть опасности других участников», — отметил maksimka.

В итоге микроавтобус развернулся в три приема, дважды пришлось сдавать задом. К тому же помешал автомобиль такси, остановившийся как назло (или назло?) у края проезжей части.