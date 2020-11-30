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Водитель микроавтобуса в два счета остановил половину Партизанского проспекта. Как он это сделал? (видео)

30.11.2020 10:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На большом автомобиле в городе сложно. Сложно развернуться, сложно найти место для парковки, понимание со стороны окружающих отыскать тоже сложно. А вот одно поспешное решение — и уже половина проспекта стоит. Неловко получилось.

Видео на нашем форуме опубликовал пользователь с ником maksimka. По его словам, дело было 23 ноября на Партизанском проспекте, в районе мотовелозавода. Автор считает, что водитель микроавтобуса, выполняя маневр, недостаточно учитывал интересы других участников дорожного движения.

«Полный пофигизм. Зачем ждать „форточки“, лучше подвергнуть опасности других участников», — отметил maksimka.

В итоге микроавтобус развернулся в три приема, дважды пришлось сдавать задом. К тому же помешал автомобиль такси, остановившийся как назло (или назло?) у края проезжей части.

 
 
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На большом автомобиле в городе сложно. Сложно развернуться, сложно найти место для парковки, понимание со стороны окружающих отыскать тоже сложно. А вот одно...
 
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