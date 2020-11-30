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Американский логопед научила собаку «говорить»

30.11.2020 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Американский логопед научила собаку «говорить»

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  • 30.11.2020, 9:48
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Американский логопед научила собаку «говорить»

Видеохит.

26-летний специалист решила перенести опыт, который она использует в работе с 1-2-летними детьми, на своего домашнего питомца Стеллу. Для этого Кристина собрала дома устройство с закреплёнными на доске несколькими кнопками, каждая из которых при нажатии воспроизводит звуковой файл со словом, пишет «Популярная механика».

Начав тренировать своего пса в 8-недельном возрасте, за полтора года ежедневных тренировок хозяйка научила собаку «говорить» 29 различных слов, более того Стелла может составлять из них фразы длиной до 5 слов.

Методика обучения была простой — перед каждым действием, которое можно выразить одним или несколькими словами, имеющимися на доске, Кристина нажимала соответствующие кнопки. Со временем собака запомнила не только значение каждой из них, но и научилась комбинировать слова соответствующие тому, что в данный момент хочет сказать Стелла.

«Я удивлена, потому что каждый день моя собака говорит мне что-то новое, чего не говорила до этого. По уровню сложности фраз и их построению Стелла уже сейчас напоминает 2-летнего ребёнка. Я планирую и дальше продолжать обучение, добавляя слова на доску — своим изобретением я хочу сделать связь между хозяевами и их питомцами ещё глубже», — подчеркнула логопед.

В настоящее время «словарный запас» собаки включает в себя слова, как выражающие конкретное действие (есть, играть, гулять) или предмет (мяч, пляж), так и «эмоции» (радостная, грустная), а также имена хозяйки и её бойфренда.

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