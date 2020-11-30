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Сербия передумала высылать посла Черногории

30.11.2020 10:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сербия передумала высылать посла Черногории

  • 30.11.2020, 9:23
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Сербия передумала высылать посла Черногории

Белград заявил, что ценит отношения с соседней страной.

Сербия отозвала решение об объявлении посла Черногории персоной нон-грата, которое было принято в ответ на такое же решение Черногории по отношению к послу Сербии.

В воскресенье вечером об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Она заявила, что президент Александар Вучич предложил сделать такой шаг, заявив, что дипломатические конвенции важны, но важнее жизнь и дружба с Черногорией.

"Мы также проконсультировались с представителями сербского народа в Черногории, которые поддержали это решение", - отметила премьер-министр.

Сербия отозвала решение о высылке посла в одностороннем порядке.

Еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Варгеи приветствовал решение Сербии и призвал Черногорию сделать то же самое, сообщает RTCG.

Его призыв уже вызвал возмущение среди черногорских дипломатов. В частности, посол Черногории в Ватикане Миодраг Влахович выразил в связи с заявлением Варгеи сомнение в объективности политики ЕС в отношении Западных Балкан.

Ранее стало известно, что Черногория объявила посла Сербии персоной нон-грата из-за его заявления о решении 100-летней давности о присоединении Черногории к Сербии; Сербия в ответ выслала посла Черногории.

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Белград заявил, что ценит отношения с соседней страной.
 
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