|
Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые за всю историю форум прошел в онлайн-формате. Но, как оказалось, это не лишило его полноты звучания сильных голосов молодых исполнителей, зрелищности на концертной площадке. А, может быть, даже добавило поклонников по всему миру, хоть и в виртуальном варианте. Всего выступили участники из 12 стран. Наша представительница Арина Пехтерева выступила под номером пять.
Яна Шипко, корреспондент:
«Мир на ладонях» у Арины Пехтеревой. Месседж юной певицы о самом важном и актуальном в 2020 году – только всем миром можно противостоять пандемии. 12-летняя могилевчанка покорила фанатов конкурса своим вокалом. Обладательница необыкновенного тембра, диапазона и стального характера. Национальный отбор она штурмовала трижды.
Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:
Впервые в истории детского «Евровидения» участники вместе, но на расстоянии. В прямом эфире участники ждали развязки интриги в грин-румах.
Беларусь получила 12 баллов от Казахстана, Сербии и Польши. После объявления результатов голосования жюри – Беларусь в топ-3. Все решили голоса зрителей.
Победа у Франции. Жизнерадостной малышке Валентине 11 лет. Она замыкала выступления участников и приглянулась своим задорным исполнением.
И все же все вместе участники появились на сцене в финале конкурса – благодаря телемагии. Для музыки ведь нет границ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)