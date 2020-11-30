ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

30.11.2020 10:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за всю историю форум прошел в онлайн-формате. Но, как оказалось, это не лишило его полноты звучания сильных голосов молодых исполнителей, зрелищности на концертной площадке. А, может быть, даже добавило поклонников по всему миру, хоть и в виртуальном варианте. Всего выступили участники из 12 стран. Наша представительница Арина Пехтерева выступила под номером пять.

Результаты конкурса, в котором белорусским талантам так часто улыбается удача, – в материале Яны Шипко.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Яна Шипко, корреспондент:
Вот так необычно в этом году выглядит закулисье конкурса. Номера участников были записаны заранее, но «Евровидение» идет в прямом эфире, и аппаратные телеканалов-вещателей – каждый из своей страны – обеспечивают все вместе общую яркую телекартинку.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

«Мир на ладонях» у Арины Пехтеревой. Месседж юной певицы о самом важном и актуальном в 2020 году – только всем миром можно противостоять пандемии. 12-летняя могилевчанка покорила фанатов конкурса своим вокалом. Обладательница необыкновенного тембра, диапазона и стального характера. Национальный отбор она штурмовала трижды.

«Шла целых 6 лет». Как белоруска Алина Пехтерева готовилась к детскому конкурсу «Евровидение-2020»?

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:
Очень важный день в моей жизни. Очень долго к нему шла, целых шесть лет. Каждый год готовилась к «Евровидению», шла к этому большому проекту. Этот конкурс мне даст большой опыт и даст мне еще одну цель – попасть на взрослое «Евровидение» и победить там.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Впервые в истории детского «Евровидения» участники вместе, но на расстоянии. В прямом эфире участники ждали развязки интриги в грин-румах.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Беларусь получила 12 баллов от Казахстана, Сербии и Польши. После объявления результатов голосования жюри – Беларусь в топ-3. Все решили голоса зрителей.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Победа у Франции. Жизнерадостной малышке Валентине 11 лет. Она замыкала выступления участников и приглянулась своим задорным исполнением.

Всего за победу боролись 12 стран. Наша Арина в итоге в пятерке лучших. 

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

И все же все вместе участники появились на сцене в финале конкурса – благодаря телемагии. Для музыки ведь нет границ.

Люди в материале: Арина Пехтерева, Яна Шипко, Валентина Тронель

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Калі будуць ясьлі, мамы самі актыўна пойдуць на працу», —міністарка Касьцевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика