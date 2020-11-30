Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за всю историю форум прошел в онлайн-формате. Но, как оказалось, это не лишило его полноты звучания сильных голосов молодых исполнителей, зрелищности на концертной площадке. А, может быть, даже добавило поклонников по всему миру, хоть и в виртуальном варианте. Всего выступили участники из 12 стран. Наша представительница Арина Пехтерева выступила под номером пять.

Результаты конкурса, в котором белорусским талантам так часто улыбается удача, – в материале Яны Шипко.





Яна Шипко, корреспондент:

Вот так необычно в этом году выглядит закулисье конкурса. Номера участников были записаны заранее, но «Евровидение» идет в прямом эфире, и аппаратные телеканалов-вещателей – каждый из своей страны – обеспечивают все вместе общую яркую телекартинку.





«Мир на ладонях» у Арины Пехтеревой. Месседж юной певицы о самом важном и актуальном в 2020 году – только всем миром можно противостоять пандемии. 12-летняя могилевчанка покорила фанатов конкурса своим вокалом. Обладательница необыкновенного тембра, диапазона и стального характера. Национальный отбор она штурмовала трижды.

«Шла целых 6 лет». Как белоруска Алина Пехтерева готовилась к детскому конкурсу «Евровидение-2020»?





Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:

Очень важный день в моей жизни. Очень долго к нему шла, целых шесть лет. Каждый год готовилась к «Евровидению», шла к этому большому проекту. Этот конкурс мне даст большой опыт и даст мне еще одну цель – попасть на взрослое «Евровидение» и победить там.





Впервые в истории детского «Евровидения» участники вместе, но на расстоянии. В прямом эфире участники ждали развязки интриги в грин-румах.









Беларусь получила 12 баллов от Казахстана, Сербии и Польши. После объявления результатов голосования жюри – Беларусь в топ-3. Все решили голоса зрителей.





Победа у Франции. Жизнерадостной малышке Валентине 11 лет. Она замыкала выступления участников и приглянулась своим задорным исполнением.

Всего за победу боролись 12 стран. Наша Арина в итоге в пятерке лучших.





И все же все вместе участники появились на сцене в финале конкурса – благодаря телемагии. Для музыки ведь нет границ.