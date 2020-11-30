ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети рассекретили Nokia 5.4 до официального анонса

30.11.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

HMD Global готовится к анонсу нового смартфона — Nokia 5.4. Об этом со ссылкой на Nokiapoweruser пишет GSMArena.


Фото: Nokiapoweruser

По информации изданий, диагональ экрана новинки составит 6,4 дюйма. Фронтальная камера разместится в вырезе в форме буквы «О» в самой панели. Также известно, что в продажу поступят версии с 4/64 ГБ памяти, а также с 4/128 ГБ. Точная модель процессора пока не уточняется.

В активе также окажется основная камера с четырьмя модулями. Скорее всего, сильно отличаться от того набора фотомодулей, что применяется в Nokia 5.3, она не будет. Также утверждается, что смартфон выпустят в корпусах синего и пурпурного цветов. Про дату анонса говорят так: «Конец 2020 года».

Ниже — цены других популярных смартфонов Nokia:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации изданий, диагональ экрана новинки составит 6,4 дюйма.
 
Новости дня
Новости разные
 
Колесникова рассказала, на каких условиях возможен диалог с Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика