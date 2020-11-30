В Сети рассекретили Nokia 5.4 до официального анонса

Источник материала: Tut.by

HMD Global готовится к анонсу нового смартфона — Nokia 5.4. Об этом со ссылкой на Nokiapoweruser пишет GSMArena .



Фото: Nokiapoweruser

По информации изданий, диагональ экрана новинки составит 6,4 дюйма. Фронтальная камера разместится в вырезе в форме буквы «О» в самой панели. Также известно, что в продажу поступят версии с 4/64 ГБ памяти, а также с 4/128 ГБ. Точная модель процессора пока не уточняется.

В активе также окажется основная камера с четырьмя модулями. Скорее всего, сильно отличаться от того набора фотомодулей, что применяется в Nokia 5.3, она не будет. Также утверждается, что смартфон выпустят в корпусах синего и пурпурного цветов. Про дату анонса говорят так: «Конец 2020 года».

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