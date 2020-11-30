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В Сморгони Skoda насмерть сбила пешехода, который переходил дорогу на красный

30.11.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка насмерть сбила пешехода в Сморгони. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 28 ноября, около 22.30, на улице Якуба Коласа. Предварительно установлено, что 20-летний водитель Skoda ехал со стороны улицы Синицкого в направлении улицы Восточной и на регулируемом пешеходном переходе сбил 26-летнего местного жителя, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Со слов очевидцев, пешеход разговаривал по мобильному телефону. Водитель, чтобы избежать наезда, из правой полосы перестроился в левую и снес разделительное ограждение, но избежать аварии не смог.


В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Происшествие случилось 28 ноября, около 22.30, на улице Якуба Коласа.
 
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