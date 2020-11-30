Когда назначают антидепрессанты? Врач отвечает на популярные вопросы

Источник материала: Tut.by

Слово «антидепрессанты» пациентов настораживает, рассказывает врач-психотерапевт Юлия Артюх. Но эти препараты помогают многим снять ощущение тоски, апатии, тревоги, беспокойства, раздражительности, напряжения, повышают активность психики, нормализуют аппетит и сон. В каких случаях они нужны и как не навредить себе лекарством? Врач отвечает на восемь популярных вопросов.



Юлия АртюхВрач- психотерапевт первой категории «Центра здорового сна» Врач-первой категории «Центра здорового сна»

Антидепрессанты назначают только при депрессии?

Нет, не только. В целом, антидепрессанты — это группы препаратов, которые влияют на функционирование центральной нервной системы. Их выписывают при депрессивных, тревожных состояниях, посттравматических стрессовых расстройствах, фобиях…

Чаще к антидепрессантам прибегают тогда, когда человек не в силах справиться со своими эмоциями. В этом процессе зачастую участвует уже не только настроение, но и мышление человека: он пессимистично оценивает жизнь, сильно тревожится, сложно работать и спать. Но даже такое состояние не всегда является показанием к приему антидепрессантов. Иногда специалист, оценивая эмоциональный фон человека, предпочтет стабилизировать его с помощью психотерапии, хотя не все пациенты готовы ходить на консультации.

Интересный факт: порой симптомы, при которых назначают антидепрессанты, могут быть схожи с теми, которые указывают на дефицит витамина B — или проблему с функцией щитовидной железы. В таком случае психотерапевт до назначения препаратов может отправить на консультацию к эндокринологу.

Апатия может быть поводом для приема антидепрессантов?

И да, и нет. Все зависит от того, что находится в основе этого состояния. При серьезном психологическом расстройстве, как правило, у человека (помимо апатии) будут и другие клинические симптомы, и тогда апатию необходимо будет лечить как часть болезни. Но часто апатия — это проявление усталости человека от рутины и повседневных забот, в таком случае антидепрессанты не станут выходом из ситуации.

Принял две-три таблетки, и стало хорошо — это так работает?

В среднем эффект от антидепрессантов наступает после 3−4 недель лечения, некоторые препараты действуют быстрее. При этом особенность препаратов — особая схема лечения, которую подбирает врач, их нужно вводить постепенно. Прием обычно длительный — от шести месяцев и более.



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Белорусы боятся антидепрессантов?

В большинстве случаев да. Многие ассоциируют прием таких препаратов с наркотиками, какой-то зависимостью. По опыту знаю, почему так происходит: люди читают много комментариев в интернете — особенно про синдромы отмены. Зачастую в таких отзывах люди не расписывают, почему у них появляется такое состояние, например, не указывают, что они резко бросают принимать препараты, не соблюдают дозировки и т.д.

А на самом деле зависимость от них бывает?

Прием антидепрессантов неправильно связывать с зависимостью. Вероятно, речь может идти о синдроме отмены. Например, большинство антидепрессантов (особенно короткого действия) нужно постепенно вводить и постепенно выводить, если делать что-то резко — действительно человек может почувствовать себя некомфортно. Это как выдернуть его во время хирургической операции из-под наркоза. Бывают случаи синдрома отмены, когда человек не долечился или психологически наделил препарат «суперсилой». В последнем случае, если резко прекратить прием — у человека наступит стресс, так как его ощущение безопасности забирают. Конечно, в таких случаях важно, чтобы специалист составил грамотную схему лечения и обсудил индивидуально с пациентом, как работает препарат, почему важно соблюдать все рекомендации по его приему.

Антидепрессанты, которые можно купить без рецепта, могут навредить?

Без рецепта в Беларуси продают растительные препараты, там другой состав и механизм действия. Они могут быть эффективны, если у человека изменилось настроение, но он по своим убеждениям не хочет принимать именно лекарственные средства. При сильном ухудшении состояния растительные антидепрессанты, как бы этого не хотелось, не дадут нужного эффекта либо это будет эффект плацебо.

Сами по себе препараты на растительной основе, если строго соблюдать способ приема и дозировку, вряд ли навредят. Однако если человек принимает такой препарат и через два месяца не видит эффекта или ему становится хуже — тогда надо обратиться к специалисту, чтобы не довести свое состояние до критического.

Ситуация: одному из членов семьи прописали антидепрессанты. Второй считает, что у него схожее состояние. Препарат ему подойдет?

Антидепрессанты нужно принимать строго по рекомендации врача. У каждого состояния, каким бы похожим оно ни казалось, свои особенности. Назначая антидепрессанты, психотерапевт или психиатр обязательно учитывает параллельную симптоматику (в том числе и соматического характера), данные о состоянии здоровья и хронических заболеваниях, возраст.

Какой врач может назначить прием антидепрессантов?

Нет закона, запрещающего выписывать антидепрессанты любому врачу, у которого есть диплом. Но врачи общей практики или более узкой специальности реже сталкиваются с антидепрессантами, чем психотерапевты. Поэтому, если необходим прием таких препаратов, то лучше подобрать схему лечения на приеме у психотерапевта или психиатра.