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В Пинске пьяный на Opel насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Пинске. Об этом
Авария произошла 28 ноября, около 18.15. По предварительной информации, 38-летний водитель Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Карла Маркса. Напротив дома № 15 он сбил 64-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла 28 ноября, около 18.15.
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