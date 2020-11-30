В Пинске пьяный на Opel насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Пинске. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 28 ноября, около 18.15. По предварительной информации, 38-летний водитель Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Карла Маркса. Напротив дома № 15 он сбил 64-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения автомобиля.





В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.