Источник материала: Ежедневник

фото: babariko.vision

Марии Колесниковой удалось передать ответы на вопросы журнала Der Spiegel.

Колесникова, в частности, сообщила, что ее посетили неизвестные, которые задавали «много вопросов» и отказались представиться, передает РБК со ссылкой на издание. Мария подчеркнула, что подобные «анонимные посещения» оскорбительны.

Диалог с Лукашенко Колесникова считает возможным лишь в случае, если для всех его участников условия будут равными. Участники должны находиться на свободе, говорить добровольно, а не по принуждению. Диалог также должен иметь четкие цели. В противном случае он не имеет смысла.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колесникова рассказала, на каких условиях возможен диалог с Лукашенко Марии Колесниковой удалось передать ответы на вопросы журнала Der Spiegel.

Анонсированную властями конституционную реформу Мария Колесникова считает «попыткой одурачить людей, обмануть их». По ее мнению, реформа имеет целью сохранить власть для режима.Сообщается, что Der Spiegel предпринимал несколько попыток взять заочное интервью у Марии Колесниковой. Лишь через несколько недель ответы Марии удалось передать: их сообщила своему адвокату сокамерница Колесниковой.Сама Мария подчеркнула, что лишена права на защиту – она не смогла не только поговорить с адвокатом, но и написать ему. Кроме того, рассказала Колесникова, ее закрыли на «фальшивый карантин», который длился не десять дней, а три недели.