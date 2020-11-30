В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Германии с января 2022 года в супермаркетах перестанут продавать пластиковые пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Бундестаг.









Под запрет попали стандартные полиэтиленовые пакеты, которые обычно продаются на кассах. Тонкие пакеты, в которые складывают весовые овощи и фрукты, станут исключением.





В качестве альтернативы было предложено использовать корзины, моющиеся тканевые сумки и многоразовые коробки. Однако представители Всемирного фонда дикой природы считают этот запрет символической политикой. В Германии на пластиковые пакеты приходится лишь 1 % потребления пластика.

Читайте также:

«Просто брала с собой кружку в кофейню». Белоруска отказалась от пластика и вот чем заменяет одноразовую упаковку

В Великобритании вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика