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В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?
Источник материала: СТВ
Новости Германии. В Германии с января 2022 года в супермаркетах перестанут продавать пластиковые пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Бундестаг.
Под запрет попали стандартные полиэтиленовые пакеты, которые обычно продаются на кассах. Тонкие пакеты, в которые складывают весовые овощи и фрукты, станут исключением.
В качестве альтернативы было предложено использовать корзины, моющиеся тканевые сумки и многоразовые коробки. Однако представители Всемирного фонда дикой природы считают этот запрет символической политикой. В Германии на пластиковые пакеты приходится лишь 1 % потребления пластика.
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В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?
Новости Германии. В Германии с января 2022 года в супермаркетах перестанут продавать пластиковые пакеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение...
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