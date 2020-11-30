﻿ МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать визы преследуемым режимом белорусам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Литвы предлагает бесплатно выдавать визы преследуемым режимом белорусам

30.11.2020 10:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство иностранных дел Литвы предлагает гражданам Беларуси, которые преследуется режимом, выдавать литовские национальные визы бесплатно.

Проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании правительства. Согласно проекту, бесплатно национальные визы будут выдаваться гражданами Беларуси, в случае предоставления мотивированных заявлений о не взимании налогового консульского сбора литовских государственных органов или зарегистрированных в Литве неправительственных организаций, которые действуют в сфере защиты прав человека и демократии, сообщает Delfi.

"По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывают все больше граждан Беларуси", – говорится в обращении МИД к правительству. Многие из них в данный момент прибывают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными причинами и обладая Шенгенской визой, но, желая законно дольше оставаться в Литве, они должны получить долгосрочные национальные визы. МИД утверждает, что до 1 декабря пострадавшие от белорусского режима граждане этой страны могут получить бесплатные национальные визы в консульских и дипломатических представительствах Литвы по решению главы этого представительства. МИД предлагает ввести изменения с 1 декабря.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Литвы предлагает гражданам Беларуси, которые преследуется режимом, выдавать литовские национальные визы бесплатно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Марш суседзяў: больш за 400 затрыманых, шмат збітых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика