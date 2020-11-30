Темпы роста ВВП Китая в 2021 году ускорятся до 7,5%

Источник материала: АФН

Народный банк Китая спрогнозировал ускорение темпов роста ВВП Китая в 2021 году до 7,5%. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Исследовательского института Народного банка Китая.

«В будущем году темпы роста ВВП составят около 7,5%. С точки зрения макроэкономики, Китай продолжит реализацию активной финансовой политики, монетарная политика станет еще более гибкой и точной», - говорится в документе.

Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП Китая, несмотря на пандемию, с января по сентябрь включительно составили 0,7%. В III квартале текущего года они ускорились до 4,9%. В октябре V Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва постановил, что ВВП КНР по итогам 2020 года должен впервые превысить отметку 100 трлн юаней (около 14,87 трлн долларов по текущему курсу).

Темпы роста ВВП КНР постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м понизились до 6,6%, а в 2019-м, когда объем экономики страны составил 99 трлн юаней (порядка 14,4 трлн долларов), - до 6,1%.