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Основатель Huawei обвинил США в убийстве компании

30.11.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что США хотели убить Huawei. Это следует из корпоративной записки, которая оказалась в распоряжении Bloomberg.

Жэнь Чжэнфэй
Фото: Liang Xu / Xinhua / Globallookpress.com

«Столкнувшись с новой волной нападок со стороны США, мы наконец осознали, что американские официальные лица не пытались нас исправить. Они хотели нас убить», — заметил Чжэнфэй. Предприниматель заявил, что из-за санкций корпорации пришлось продать дочернюю компанию Honor, но он рассматривает это событие не как ущерб, а как возможность. По словам Чжэнфэя, независимость Honor высвободит потенциал этой компании и позволит защититься от американских санкций.

В приватном сообщении для сотрудников основатель Huawei, кроме обвинений в сторону США, заявил, что корпорация действительно разрывает отношения с Honor. «Как только мы окончательно разойдемся, никаких закулисных отношений с Honor не будет. Мы относимся к отделению по-взрослому и будем строго придерживаться правил и международных норм», — подытожил предприниматель.

Журналисты Bloobmerg заметили, что это первый комментарий Жэня Чжэнфэя относительно продажи дочерней компании корпорации. Аналитики подчеркнули, что, видимо, Huawei не сомневается в том, что ограничения в отношении Honor будут сняты, пишет Лента.ру.

Находящаяся под американскими санкциями с мая 2019 года Huawei официально объявила о продаже бренда смартфонов Honor 17 ноября. Новым владельцем компании станет конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology. В качестве причины продажи официальные лица Huawei назвали «постоянную недоступность технических компонентов», необходимых для производства мобильных устройств.
 
 
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Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) заявил, что США хотели убить Huawei. Это следует из корпоративной записки, которая оказалась в распоряжении Bloomberg.
 
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