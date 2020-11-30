



Противостояние силовиков и горожан в Витебске в один из дней протестов. Фото Сергея Серебро









Расследование этого уголовного дела было завершено в октябре, в конце месяца прокуратура передала его в суд. Согласно версии следствия, Тимофеенко во время мирного шествия 6 сентября совершил следующие действия, расцененные, как насилие в отношении должностного лица:





попытку спровоцировать сотрудника внутренних органов В. на применение физической силы и специальных средств;





из мести за выполнение В. служебных обязанностей обвиняемый умышленно становился в боевую стойку, удерживал при этом в руках полимерную бутылку;

замахивался руками и бутылкой в сторону В., чем демонстрировал намерение применить к нему насилие;





высказывал в адрес В. словесные угрозы, которые тот воспринимал как реальные;

умышленно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности В., причинив ему физическую боль и побои.





Произошло это, судя по всему, когда заслон из военнослужащих внутренних войск в защитной экипировке пытался преградить путь колонне протестующих по улице Ленина в сторону площади Победы.





Здесь цепочка силовиков оказалась слишком жидкой, чтобы удержать разделившуюся и обходящую с двух сторон колонну протестующих и в результате просто разорвалась. Никакого силового противостояния здесь не наблюдалось. Тем более не понятно, голыми руками можно причинить боль человеку, экипированному в защитный шлем, бронежилет и так называемый КЗРН — комплект защиты рук и ног.





сообщает сайт «Віцебская вясна». Суд над Андреем Тимофеенко начался 24 ноября, однако, практически сразу же рассмотрение дала было отложено. 27 ноября состоялось второе заседание, при этом ни журналисты, ни правозащитники не смогли попасть в зал суда,«Віцебская вясна».





При этом, как отмечается интернет-изданием, свободные места в зале были заняты сотрудниками милиции в гражданской форме одежды. Заседание весь день, это дело продолжат рассматривать 1 декабря