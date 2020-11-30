ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без журналистов и правозащитников: как в Витебске судят участника протестов, якобы "причинившего боль" силовику

30.11.2020 10:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На второе заседание суда по делу 46-летнего Андрея Тимофеенко, которого обвиняют в причинении физической боли представителю силовых структур, не пустили журналистов и правозащитников.


Противостояние силовиков и горожан в Витебске в один из дней протестов. Фото Сергея Серебро


Расследование этого уголовного дела было завершено в октябре, в конце месяца прокуратура передала его в суд. Согласно версии следствия, Тимофеенко во время мирного шествия 6 сентября совершил следующие действия, расцененные, как насилие в отношении должностного лица:

попытку спровоцировать сотрудника внутренних органов В. на применение физической силы и специальных средств;

из мести за выполнение В. служебных обязанностей обвиняемый умышленно становился в боевую стойку, удерживал при этом в руках полимерную бутылку;
замахивался руками и бутылкой в сторону В., чем демонстрировал намерение применить к нему насилие;

высказывал в адрес В. словесные угрозы, которые тот воспринимал как реальные;
умышленно нанес руками не менее одного травмирующего воздействия в область туловища и верхней левой конечности В., причинив ему физическую боль и побои.

Произошло это, судя по всему, когда заслон из военнослужащих внутренних войск в защитной экипировке пытался преградить путь колонне протестующих по улице Ленина в сторону площади Победы.

Здесь цепочка силовиков оказалась слишком жидкой, чтобы удержать разделившуюся и обходящую с двух сторон колонну протестующих и в результате просто разорвалась. Никакого силового противостояния здесь не наблюдалось. Тем более не понятно, голыми руками можно причинить боль человеку, экипированному в защитный шлем, бронежилет и так называемый КЗРН — комплект защиты рук и ног.

Суд над Андреем Тимофеенко начался 24 ноября, однако, практически сразу же рассмотрение дала было отложено. 27 ноября состоялось второе заседание, при этом ни журналисты, ни правозащитники не смогли попасть в зал суда, сообщает сайт «Віцебская вясна».

При этом, как отмечается интернет-изданием, свободные места в зале были заняты сотрудниками милиции в гражданской форме одежды. Заседание весь день, это дело продолжат рассматривать 1 декабря
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На второе заседание суда по делу 46-летнего Андрея Тимофеенко, которого обвиняют в причинении физической боли представителю силовых структур, не пустили...
 
Новости дня
Новости разные
 
На eBay продают фотографии коробок PlayStation 5 за сотни и тысячи долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика