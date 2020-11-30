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Нацбанк будет проводить ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов банкам

30.11.2020 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 2021 года Нацбанк вводит новый инструмент по поддержке ликвидности белорусских банков, говорится в письме регулятора, который получили участники финансового рынка.

Нацбанк будет проводить ежемесячные аукционы по предоставлению кредитов банкам

«В целях поддержки ликвидности банковской системы для обеспечения кредитования экономики в условиях погашения среднесрочных кредитов Национального банка, выданных в 2020 году, правлением Национального банка принято решение о дополнении системы инструментов рефинансирования с января 2021 года ежемесячными аукционными операциями по предоставлению кредитов», — сообщается в письме.

Аукционы будут проводиться по объявленной процентной ставке, которая будет равна ставке по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка в форме кредита овернайт плюс 1 процентный пункт.

Срок пользования кредитом — шесть месяцев. Для его предоставления Нацбанк будет принимать в качестве залога ценные бумаги, включенные в ломбардный список ценных бумаг, а также гарантийные депозиты в иностранной валюте.

Объем кредитов, предоставляемых по результатам аукционов, будет определяться Нацбанком исходя из объема погашения банками среднесрочных кредитов, предоставленных в 2020 году, а также состояния ликвидности банковской системы.

«Размер предельного максимального объема задолженности по данным операциям установлен на уровне 2 млрд белорусских рублей», — сообщил в своем письме Нацбанк.

В последние месяцы на состояние ликвидности в банковской системе давление оказывали политические события в стране.

После состоявшихся в августе президентских выборов на фоне политического кризиса и усиления девальвационных ожиданий наблюдался отток валютных и рублевых депозитов населения из банковской системы, который продолжался до октября.

При этом банки в августе фиксировали повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны физлиц, которые использовались для покупки валюты и импортных товаров, что оказывало давление на валютный курс.

В третьей декаде августа Национальный банк для снижения давления на валютный курс ограничил предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам, что привело к увеличению процентных ставок на денежном рынке. Эти ограничения действуют до 19 января.

«Из банков произошел отток рублёвых депозитов населения, но в то время потребность банков в рублевой ликвидности для поддержания розничного и корпоративного кредитования сохранилась», — охарактеризовал БелаПАН ситуацию с ликвидностью в банковской системе топ-менеджер одного из банков.

Поэтому, отметил он, спрос на рубли в банковской системе есть, но их не хватает в том числе из-за ограничений Нацбанка по предоставлению рублевой ликвидности.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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С 2021 года Нацбанк вводит новый инструмент по поддержке ликвидности белорусских банков, говорится в письме регулятора, который получили участники финансового...
 
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