|
Евро и доллар идут вверх
Источник материала: Навiны
Последние осенние торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.
Так, евро добавляет 0,0184 пункта и торгуется на уровне 3,0978 белорусского рубля.
Доллар растет на 0,0062 пункта — 2,5879 белорусского рубля.
А вот российский рубль свои позиции сдает на 0,0093 пункта — 3,3963 белорусского рубля за 100 российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние осенние торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)