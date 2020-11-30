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Евро и доллар идут вверх

30.11.2020 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние осенние торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.

Евро и доллар идут вверх

Так, евро добавляет 0,0184 пункта и торгуется на уровне 3,0978 белорусского рубля.

Доллар растет на 0,0062 пункта — 2,5879 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции сдает на 0,0093 пункта — 3,3963 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Последние осенние торги на БВФБ открылись с роста европейской и американской валют.
 
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