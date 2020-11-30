ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесникова назвала условия для диалога с Лукашенко

30.11.2020 10:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова назвала несколько условий для возможного диалога с Александром Лукашенко.

Колесникова назвала условия для диалога с Лукашенко

В частности, в ответах немецкому журналу Der Spiegel (свои ответы для интервью она передала из тюрьмы) Колесникова отметила, что диалог «должен проходить на свободе, а не в тюрьме; добровольно, а не в принудительном порядке; и с четко определенными целями».

«До тех пор пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла», — уверена она.

Руководство страны, приводит слова Колесниковой DW, должно вначале выполнить главные требования нашего народа: «освободить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова назвала несколько условий для возможного диалога с Александром Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безопасность пищевых продуктов: какие меры готова предпринять ЕЭК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика