В Беларуси за решеткой находятся 11 журналистов

По данным Белорусской ассоциации журналистов, под стражей находятся 11 представителей СМИ.





В списке — Андрей Рабчик, Андрей Шавлюго, Екатерина Андреева, Дарья Чульцова, Александра Квиткевич, Максим Лаврецкий, Катерина Борисевич, Игорь Ильяш, Евгений Николаевич, Яна Трусило, Инна Добротвор.

Трусило (газета «Новы Час») и Добротвор (фрилансер, мать пяти несовершеннолетних детей) были задержаны 29 ноября во время акций протеста Марш соседей. Андреева и Чульцова, работавшие на телеканал «Белсат», обвинены по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и арестованы минимум на два месяца (до 20 января 2021 года). Борисевич (tut.by) — обвиняемая в уголовном деле по факту разглашения врачебной тайны, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК). Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого до смерти Романа Бондаренко, что противоречило заявлениям властей. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин.

Остальные журналисты арестованы по административным статьям.

Фотокорреспондент БелаПАН Шавлюго должен выйти на свободу сегодня после отбытия 15-суточного ареста (был задержан на акции протеста 15 ноября), видеооператор БелаПАН Лаврецкий — завтра, 1 декабря, также после 15-суточного ареста (задержан на марше пенсионеров 16 ноября).