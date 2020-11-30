|
Костевич рассказала, какие пенсии будут у белорусов после 1 декабря
30.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Второе за текущий год повышение пенсий произойдет в первый день зимы, сообщила в эфире
© Photo : Евразийская экономическая комиссия
"Первое повышение с 1 июля на 6%, и вот с 1 декабря – опять на 6%. Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. С бюджетом прожиточного минимума у нас завязаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше. Таким образом, основная пенсия повышалась в 2020 году два раза, и четыре раза – вот эти возрастные надбавки. В результате мы выходим с вами на среднюю пенсию по возрасту для неработающего пенсионера 513 рублей", – отметила Костевич.
По словам министра, по итогам 2020 года будет израсходовано на пенсии более 13 млрд рублей, что составляет почти 9% ВВП.
Фрагмент интервью министра труда и социальной защиты Ирины Костевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибавку к пенсии с 1 декабря получат почти два с половиной миллиона белорусских пенсионеров, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)