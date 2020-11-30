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Костевич рассказала, какие пенсии будут у белорусов после 1 декабря

30.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Министр Костевич рассказала о новых размерах средней пенсии

Второе за текущий год повышение пенсий произойдет в первый день зимы, сообщила в эфире ОНТ министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. 

© Photo : Евразийская экономическая комиссия
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"Первое повышение с 1 июля на 6%, и вот с 1 декабря – опять на 6%. Но я хочу отметить, что в течение этого года у нас четыре раза повышался бюджет прожиточного минимума. С бюджетом прожиточного минимума у нас завязаны так называемые возрастные надбавки к пенсии, которые выплачиваются пенсионерам 75 лет и старше. Таким образом, основная пенсия повышалась в 2020 году два раза, и четыре раза – вот эти возрастные надбавки. В результате мы выходим с вами на среднюю пенсию по возрасту для неработающего пенсионера 513 рублей", – отметила Костевич.

По словам министра, по итогам 2020 года будет израсходовано на пенсии более 13 млрд рублей, что составляет почти 9% ВВП.

Фрагмент интервью министра труда и социальной защиты Ирины Костевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Прибавку к пенсии с 1 декабря получат почти два с половиной миллиона белорусских пенсионеров, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
 
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