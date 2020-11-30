Безопасность пищевых продуктов: какие меры готова предпринять ЕЭК

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во вторник, 1 декабря, в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста Минск – Бишкек – Ереван – Москва – Нур-Султан пройдет пресс-конференция представителей евразийской экономической комиссии, отвечающих за разработку мер безопасности пищевой продукции.

В ближайшее время ЕЭК планирует внести в технические регламенты нормативы по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах. Это, в свою очередь, может повлиять на качество пальмового масла, активно используемого в качестве сырья для изготовления продуктов.

О готовящихся изменениях в техрегламенты и процессе принятия решения в органах ЕЭК подробнее расскажут:

директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья ЖУКОВА;

начальник отдела технического регулирования и стандартизации Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Андрей ПОЛОЗКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет во вторник, 1 декабря, в 10:30 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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