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Безопасность пищевых продуктов: какие меры готова предпринять ЕЭК
30.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Во вторник, 1 декабря, в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста Минск – Бишкек – Ереван – Москва – Нур-Султан пройдет пресс-конференция представителей евразийской экономической комиссии, отвечающих за разработку мер безопасности пищевой продукции.
В ближайшее время ЕЭК планирует внести в технические регламенты нормативы по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах. Это, в свою очередь, может повлиять на качество пальмового масла, активно используемого в качестве сырья для изготовления продуктов.
О готовящихся изменениях в техрегламенты и процессе принятия решения в органах ЕЭК подробнее расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет во вторник, 1 декабря, в 10:30 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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Во вторник, 1 декабря, в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста пройдет пресс-конференция представителей евразийской...
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