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Безопасность пищевых продуктов: какие меры готова предпринять ЕЭК

30.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Во вторник, 1 декабря, в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста Минск – Бишкек – Ереван – Москва – Нур-Султан  пройдет пресс-конференция представителей евразийской экономической комиссии, отвечающих за разработку мер безопасности пищевой продукции.

В ближайшее время ЕЭК планирует внести в технические регламенты нормативы по содержанию глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах и жирах. Это, в свою очередь, может повлиять на качество пальмового масла, активно используемого в качестве сырья для изготовления продуктов.

          О готовящихся изменениях в техрегламенты и процессе принятия решения в органах ЕЭК подробнее расскажут:

  • директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Наталья ЖУКОВА;
  • начальник отдела технического регулирования и стандартизации Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Андрей ПОЛОЗКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет во вторник, 1 декабря, в 10:30 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 1 декабря, в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате видеомоста пройдет пресс-конференция представителей евразийской...
 
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