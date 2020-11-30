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Кейт Миддлтон в винтажном наряде из шелка потрясла британцев

30.11.2020 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продолжает проявлять социальную активность во время пандемии: поклонники не успевают удивляться новым образам и поведению "фаворитки" королевы.

© AFP 2020 / CHRIS JACKSON
Офисный дресс-код: Кейт Миддлтон в монохромном образе удивила фанатов

С тех пор как мир столкнулся с опасным вирусом COVID-19, Миддлтон работает не покладая рук. Но в своих делах герцогиня не забывает оставаться одной из самых стильных женщин Британии и каждую неделю радует поклонниц новыми трендами и винтажными вещами из своего бездонного гардероба.

Недавно Миддлтон провела неожиданную онлайн-сессию: герцогиня ответила на все каверзные вопросы подписчиков в Instagram и потрясла британцев шикарным нарядом.

Для своих "королевских" ответов герцогиня выбрала самый торжественный оттенок королевской мантии – лиловый, и во всей красе продемонстрировала его в шелковой блузке от Gucci в винтажном стиле. Не забыла "фаворитка" и о важном аксессуаре: элегантном галстуке-банте. Во время сессии Миддлтон много смеялась и вела себя очень уверенно, из-за чего фанаты предположили, что герцогиня окончательно закрепилась в роли будущей королевы-консорта.

Напомним, что до этого поклонники обсуждали офисный дресс-код герцогини, а также блузку Питера Пэна, в которой Миддлтон блеснула во время видеоконференции.

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