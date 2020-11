Источник материала: Tut.by

Гонку Гран-при Бахрейна остановили после того как пилот «Хааса» Ромен Грожан столкнулся с российским гонщиком «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид Грожана влетел в барьеры и вспыхнул. Авария случилась на первом же круге гонки, сообщает Autonews .

Wow, watch Dr. Ian Roberts go straight into the flames to help @RGrosjean . Incredible bravery and dedication. #Bravo sir. #NotAllHeroesWearCapes #F1 #BahrainGP @HaasF1Team @FIA pic.twitter.com/ZIAOveZhOA