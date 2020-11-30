Названо время выхода нового флагмана Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Новые флагманы серии Mi 11 компании Xiaomi представят в январе 2021 года. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на «надежный источник из Китая».



На фото Xiaomi Mi 10

Точное название гаджетов пока не уточняется. Есть две версии — Mi 11 или Mi 20. Запустив смартфоны в январе, компания сможет первой предложить устройства на базе следующего топового процессора компании Qualcomm — Snapdragon 875. Последний официально даже еще не анонсировали, но это должно произойти со дня на день.

Также известно, что как минимум один из готовящихся к выходу флагманов бренда оснастят экраном с закругленными гранями, а также вырезом в форме буквы «О» для фронтальной камеры. Разрешение панели — Quad HD+, частота обновления — 120 Гц. Основная камера, вероятно, будет состоять из модулей на 108 Мп. Не откажутся и от телефотокамеры (48 Мп) и «ширика». Также ожидается внедрение технологии 30-кратного зуммирования.

Цены на смартфоны пока не раскрывают.

Ниже — стоимость других популярных аппаратов Xiaomi: