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Романчук: «Важно не вестись на этот пенсионный развод»
30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Государственная пенсионная монополия соткана из обмана, считает экономист.
Ярослав Романчук
«Критически важная тема реформ – пенсии. Здесь переплетены социалка, экономика, финансы и менеджмент. Здесь важен новый баланс личного и государственного, внутреннего и внешнего. Нынешняя пенсионная система – это старый институт государственного обмана людей. Она аморальна, неэффективна и несправедлива. В нынешнем виде она тормозит экономику, разочаровывает пенсионеров и раздражает тех, кто платит пенсионные налоги.
Государственная пенсионная монополия соткана из обмана.
Обман – что она носит страховой характер.
Обман – что ваша пенсия зависит от того, сколько налогов вы заплатите государству.
Обман – что только государство может ответственно подходить к старости человека и не «кидать» его в зону бедности.
Обман – что человек настолько невежественен, безответственен и жаден, что неспособен без «благодетельного» чиновника позаботиться о своей старости.
Обман – что пенсионная реформа невозможна без эффективного внутреннего финансового рынка и высокого уровня доходов.
Обман – потому что миллионы людей платят в пенсионный фонд всю жизнь, многие вообще не доживают до пенсии, а те, кто доживает, быстро умирают, не успевая потратить и 10% тех денег, которые они «подарили» государству.
Обман людей – это то, что распорядители чужого называют пенсионной реформой. Повышение пенсионного возраста, увеличение количества лет работы для расчёта пенсий, ревизия формулы расчёта размера пенсии, увеличение пенсионных взносов – всё это продолжение пенсионного обмана людей. Важно не вестись на этот пенсионный развод и не путать все эти меры с полноценной пенсионной реформой».
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Государственная пенсионная монополия соткана из обмана.
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