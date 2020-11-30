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Романчук: «Важно не вестись на этот пенсионный развод»

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Государственная пенсионная монополия соткана из обмана, считает экономист.

Ярослав Романчук порассуждал о пенсионной реформе.

«Критически важная тема реформ – пенсии. Здесь переплетены социалка, экономика, финансы и менеджмент. Здесь важен новый баланс личного и государственного, внутреннего и внешнего. Нынешняя пенсионная система – это старый институт государственного обмана людей. Она аморальна, неэффективна и несправедлива. В нынешнем виде она тормозит экономику, разочаровывает пенсионеров и раздражает тех, кто платит пенсионные налоги.

 Государственная пенсионная монополия соткана из обмана.

Обман – что она носит страховой характер.

Обман – что ваша пенсия зависит от того, сколько налогов вы заплатите государству.

Обман – что только государство может ответственно подходить к старости человека и не «кидать» его в зону бедности.

Обман – что человек настолько невежественен, безответственен и жаден, что неспособен без «благодетельного» чиновника позаботиться о своей старости.

Обман – что пенсионная реформа невозможна без эффективного внутреннего финансового рынка и высокого уровня доходов.

Обман – потому что миллионы людей платят в пенсионный фонд всю жизнь, многие вообще не доживают до пенсии, а те, кто доживает, быстро умирают, не успевая потратить и 10% тех денег, которые они «подарили» государству.

Обман людей – это то, что распорядители чужого называют пенсионной реформой. Повышение пенсионного возраста, увеличение количества лет работы для расчёта пенсий, ревизия формулы расчёта размера пенсии, увеличение пенсионных взносов – всё это продолжение пенсионного обмана людей. Важно не вестись на этот пенсионный развод и не путать все эти меры с полноценной пенсионной реформой».

 
 
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Государственная пенсионная монополия соткана из обмана.
 
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