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В Беларусь пришёл циклон «Таня». Какой будет погода в первые дни декабря?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Природа украсила Беларусь снежным покровом. Практически по календарю наступила зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже ближайшей ночью, 1 декабря, температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, при прояснениях до 10 мороза. Встречаем декабрь.
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Новости Беларуси. Природа украсила Беларусь снежным покровом. Практически по календарю наступила зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это –...
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