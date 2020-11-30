В Беларусь пришёл циклон «Таня». Какой будет погода в первые дни декабря?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Природа украсила Беларусь снежным покровом. Практически по календарю наступила зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это – проявления циклона «Таня», который принес на территорию страны арктические воздушные массы.









Уже ближайшей ночью, 1 декабря, температура воздуха будет от -2 до -7 градусов, при прояснениях до 10 мороза. Встречаем декабрь.

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