В Минске засыпало двоих рабочих, один погиб. Возбуждено уголовное дело (обновлено)

Источник материала: Onliner

При проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало двух человек. Об этом сообщает МЧС.

В 15:12 от медиков поступило сообщение о засыпании песком человека в котловане на стройке по улице Маяковского. На месте установили, что в 5-метровом котловане под песком находится человек.

До прибытия спасателей строители достали мужчину 1978 года рождения. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» он госпитализирован.

Работники МЧС занялись откапыванием еще одного мужчины. В 16:35 его удалось достать. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.









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По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вот что сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 28 ноября текущего года на одном из строительных объектов в Минске при выполнении работ произошел обвал грунта. Под землей оказались двое рабочих — мужчины 42 и 50 лет. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. Один из мужчин был извлечен из грунта и доставлен в больницу, второй скончался на месте происшествия.

Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, изъята необходимая техническая документация, назначено проведение экспертных исследований. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Проводится расследование».



